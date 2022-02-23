’İklim değişikliği mücadelesinin öncüsü Türkiye olacak’





İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ: BİZ DENİZDEKİ DAMLA DEĞİL, DENİZİZ



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise "Hz. Mevlana'nın şehri Konya'da onun öğretilerini öğrenme şansımızda oldu. Benim aldığım ders hepimizin çabaları iklim üzerinde bir değişiklik yaratabilir. Biz denizdeki bir damla değiliz, biz denizin kendisiyiz, tek bir vücut bulmuş haliyiz" şeklinde konuştu.



Glasgow'da düzenlenen COP26'nın en büyük amacının küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandırma olduğunu anlatan Chilcott, "Açıkçası 1.5'e henüz ulaşamadık. Ama buna yönelik çok gelişme kaydettik. Glasgow'da dünya ekonomisinin yüzde 30'u net sıfır hedefine 2050 itibariyle ulaşma taahhüdü verdi. Herkes taahhütlerini yerine getirirse 2050 itibariyle ısınmayı 2 derecede tutabiliriz. Sera gazı emisyonlarının azaltılması bütün ülkeler tarafından mutabık kalınan bir hedef.



Yapılacak çalışmalarla yıllık olarak gelişmekte olan ülkelere 400 milyon dolarlık hibe yapılması yönünde anlaşma yaptık. Önümüzdeki sene itibariyle yıllık 100 milyar dolarlık bir bütçeden bahsediyoruz. Özel sektörü çok daha enerjik hale getirirsek yeşil projeler 130 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacak" ifadelerini kullandı.