İklim değişikliği Türkiye’nin kırmızı çizgisi

TBMM Genel Kurulu, Ramazan Bayramı tatilinin ardından önümüzdeki hafta çalışmalarına tekrar başlayacak. İlk gündem maddesi ise küresel iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan yasa teklifi olacak. Türkiye'nin ilk iklim düzenlemesi özelliğini taşıyan İklim Kanun Teklifi kapsamında sera gazı emisyonları "sıfır emisyon" hedefi ile azaltılacak. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için her ilde İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak.Türkiye Yeşil Taksonomisi'ni kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması oluşturulacak. İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, başkanlıktan sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.Teklif kapsamında çevreyi kirletenlere yönelik ağır cezalar da getiriliyor. Sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 500 bin ila 5 milyon, ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2.5 milyon, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin lira para cezası verilecek. Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2.5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.Kartalkaya Araştırma Komisyonu bilirkişi heyetini dinleyecek. Adalet Bakanlığı Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'na sunum yapacak.