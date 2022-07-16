İklim değişikliğine Türkiye rol model oldu

Dünya, iklim değişikliği ve çevre kirliliği içine sürüklendiği felaketlerle boğuşurken, Türkiye'nin peş peşe başlattığı projeler diğer ülkelere rol model olmaya devam ediyor. Küresel ısınmanın yarattığı yangın ve sel gibi sonuçlara karşı önlemler geliştiren Türkiye'nin çevre bozulmasına yönelik ise plastik atık, geri dönüşüm, gıda krizi, doğal afetlere karşı gösterdiği refleksler uluslararası raporlara yansıyor, pek çok ülke Türkiye'yi örnek olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Haziran'da canlı bağlantıyla katıldığı enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda verdiği "Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır" mesajı, dünyanın sürüklendiği felaketlere karşı önemli bir uyarı hatırlatması oldu.Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesinde gösterdiği başarı ile diğer ülkelere rol model olmaya devam ediyor. Sıfır Atık Projesi ile birlikte atıkların geri kazanım oranının yüzde 13 seviyesine geldiği, bu oranın 2023 yılında yüzde 35, 2030 yılında ise yüzde 60 seviyesine ulaşmasının hedeflendiğine ve projenin ekonomiye katkısına da değinilen raporda, 2023 itibarıyla yıllık 20 milyar TL tasarruf sağlanacağı, 100 bin kişilik istihdam oluşacağı da ifade edildi.İklim değişikliği sonucu pek çok ülke gibi yangın ve sel ile mücadele eden Türkiye'nin, bu felaketler karşısında deneyimiyle gösterdiği performansa karşılık pek çok ülke afetlere henüz hazırlık aşaması seviyesinde yakalanıyor. Örneğin sıcak havanın orman yangınlarına neden olduğu İspanya'da, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı kıskacındaki tahıl koridorunun açılmasının pek çok ülkeyi rahatlatacağı, bu yönde Türkiye'nin gösterdiği çabaların ve diplomasi trafiğinin dünyanın yüz yüze geldiği gıda krizine fren etkisi yapacağı her fırsatta dile getiriliyor.