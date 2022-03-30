İklim değişikliğiyle mücadelede yerli otomobil Togg’a anahtar rol! ’Dünyanın yıldızı olacak’





YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN YEDİ SAC AYAĞI



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Paris'te yine bir iklim toplantısına katılımı nedeniyle yer alamadığı zirveye video mesaj gönderdi. Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede atacağı 7 adımı şöyle özetledi:



1- 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi için ihtiyacımız olan Ulusal Yeşil Finans Stratejisi 2023 yılının sonuna kadar tamamlanacak.

2- Kamu özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil İklim Finansman Çalışma Grubu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kurulacak.

3- İklim Finans Çalışma Grubu sektörlerin ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak.

4- Yeşil kredi, yeşil fon, yeşil finansal kiralamaya dair uluslararası standartlarda uyumlu altyapı 2024 yılı başında kurulacak.

5- Yeşil tahvil, kira sertifikası ve diğer sermaye araçları piyasaları ulusal çapta geliştirilecek.

6- İklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan sektörler korunacak. Potansiyel tüm riskler bu çerçevede belirlenecek

7- Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle sanayicinin temiz üretimleri desteklenecek.



"TOGG İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE FARK OLUŞTURACAK"



Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg'un doğuştan yeşil ve sürdürülebilir bir marka olduğuna dikkati çekerken, Togg'un iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturacağını vurguladı.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Ankara'nın iklim değişikliği konusunda bir ilki ortaya koyduğunu söyleyerek, "İlk defa, bu kadar çok paydaşlı ve geniş bir mutabakatla, iklim değişikliğine karşı, farkındalık ve dönüşüm için sivil bir hareket başlattık. ATO olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin 'yeşil dönüşümü' konusunda da vaziyet alıyoruz. Öncülüğünü üstlendiğimiz bu zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görev üstlendik" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında TİM bünyesinde çeşitli görevlendirmeler yaptıklarını ve başta tekstil olmak çeşitli sektörlere dönük yol haritası açıkladıklarını belirterek, "Sıfır emisyon ve yeşil çevre çerçevesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz" dedi.