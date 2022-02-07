İklim dostu projelere 37 milyar TL kaynak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, İller Bankası
eliyle belediyelerin "iklim dostu" projelerine 2022 yılı içerisinde 37 milyar lira kaynak aktaracaklarını söyledi. Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" kapsamında, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla Antalya Belek
'te düzenlenen istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı. Ülkenin daha temiz bir dünya için teminat olarak gösterdiği eylemleri içeren 2030 Ulusal Katkı Beyanını da bu yıl bitmeden güncelleyeceklerini belirten Kurum, "İklim kriziyle etkin mücadele için geliştireceğimiz Türkiye Ulusal İklim Portalı'yla 81 ilimizin tamamında, tüm doğal alanlar ve şehir merkezlerinde iklim uyarı sistemleri kuracağız" dedi.
YEŞİL FİNANSMAN
Sonuç bildirgesinin ikinci maddesini, "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şehirlerimize yeşil finansman imkânlarını artıracağız" diye açıklayan Kurum, bu kapsamda yapılacakları şöyle anlattı: "İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle 'iklim dostu' projelere 2022 yılı içerisinde 37 milyar lira kaynak aktaracağız. Emlak Katılım Bankamızla vereceğimiz güçlü bir maddi destekle de çevre dostu konut ve araçların yaygınlaşmasını sağlamak için gerek yerel yönetimlerimizi gerekse vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. Belediyelerimize çevreyi kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, vatandaşımızın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araçları hibe edeceğiz, yine bu noktada belediyelerimize, yerel yönetimlerimize finansman desteği vereceğiz."
20 BİN BACA İZLENİYOR
Kurum, Hava Emisyon Yönetim Portalı kapsamında 8 bin sanayi tesisinin 20 bin bacasının kayıt altına alınıp, izlendiğini belirterek, "Bu sistemle kirletenden elde edilen gelirleri, kuracağımız Emisyon Ticaret Sisteminin de altlığı olacaktır. Elde edilen gelirleri temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak vereceğiz" dedi. Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma adına yapılacak yatırımları da açıklayan Kurum, "Tarımda ve enerjide yeşil kalkınma adına yeşil alan üreten, sürdürülebilir tarım yapan vatandaşlarımız ve temiz enerji yatırımı planlayan yatırımcılarımız için 50 milyon metrekare hazine taşınmazıyla sektörlerimizi destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.