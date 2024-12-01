İklim modellemesi ile bölgeye göre tohum

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarımın Tübitak'ı olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. TAGEM, farklı bölgelerin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğini ortaya koymak için kapsamlı bir bölgesel iklim modellemesi hazırlıyor. Küresel iklim değişikliğine uyumu hedefleyen TAGEM, bitkisel üretimden büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa, kanatlılardan balıklara ve hatta ekosistemde rolü bulunan mikroorganizmalara kadar iklim değişikliğine hazırlıyor. Özellikle bazı bitki türlerinin doğal yaşam alanlarını daraltma veya yok etme riski genetik çeşitliliğin azalmasına, tarımın iklim değişikliğine karşı direncinin düşmesine ve gıda güvenliğini tehlikeye atıyor.İklim modellemesi, hangi tohumların hangi bölgelerde daha iyi performans göstereceğini belirlemek için kullanılırken aynı zamanda üretim planlamasının da yol göstericilerinden olacak. Tarımsal üretim planlaması kapsamında su kısıtı olan alanlarda belirlenen üretimi yapan ve TAGEM tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan çiftçilere ilave destek sağlanacak. Öte yandan TAGEM, dayanıklı ve sürdürülebilir yöntemlerle üretilen tohumların tanıtılması için sertifikasyon sistemleri geliştiriyor. Ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile iklim değişikliğine karşı ulusal düzeyde tohum üretimi, depolama ve dağıtımında stratejiler geliştiriliyor.