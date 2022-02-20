İklim Şurası Konya’da toplanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde yarın Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak ve beş gün sürecek Şûra'da 7 çalışma grubunda 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.



84 MİLYONU İLGİLENDİREN KARARLAR ALINACAK



Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve STK temsilcilerinden 600'ün üzerinde katılımcıdan oluşan Şûra'dan çıkacak kararlar, iklim değişikliği konusunda yapılacak mevzuat çalışmalarına zemin sağlayacak, hayatın her alanına dokunması sebebiyle 84 milyon vatandaşı da doğrudan ilgilendirecek.

Şura'da enerji, sanayi ve ulaştırma alanında sera gazı azaltımı; tarım, atık, binalar, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık alanlarında sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları da detaylı olarak ele alınacak.



İKLİM ELÇİLERİ GENÇLİK BİLDİRGESİ SUNACAK



Şûra kapsamında tüm üniversiteleri temsil eden İklim Elçileri bir aylık çalışmayla hazırladıkları 13 maddeden oluşan Gençlik Bildirgesi'ni sunacaklar.

Şura boyunca alanında uzman isimlerin katılımıyla Paris Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, yeşil politika, uluslararası finansman, bilim ve teknoloji, ilk kim değişiyor, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm panelleri düzenlenecek.

7 ayrı salonda düzenlenecek komisyon toplantıları ile bakan yardımcılarının yapacakları yuvarlak masa toplantıları ile Şura tamamlanacak.



ALTYAPI OLUŞTURULACAK



Şûra sonrası açıklanacak sonuç bildirgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların altyapısını oluşturacak.