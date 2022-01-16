İklime göre ürün deseni

Türkiye, iklim değişikliğinin tarım üretimine olası etkilerine karşı şimdiden önlemlerini alırken, bu doğrultuda 81 ilde ürün deseni planlaması için düğmeye bastı. Planlama sonucunda tarımsal üretimin değişen iklim koşullarına nasıl tepki vereceği, yeni üretim sistemlerine geçişin nasıl olacağı da netleştirilecek.
SUYA GÖRE PLAN
Çalışma sonucunda ürün deseni planlamasının su durumu, kuraklığa yönelik yeniden düzenlenecek. Kuraklığa dayanıklı, su isteği az alternatif ürünlere destek verilecek ve su ihtiyacı fazla bitkilere verilen destekler gözden geçirilecek.
SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL
Çalışma sonucunda bitki desenlerinin dayanıklı ve üretim sistemlerinin iklim risklerine ve doğal afetlere uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Böylece, ekosistem odaklı sürdürülebilir gıda üretim modeli hayata geçirilerek, üretim artırılacak. Su ihtiyacı az olan bitkilerin ekimi yaygınlaştırılması için havza bazlı üretim modeli yaygınlaştırılacak. Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin kullanım alanları yaygınlaştırılacak.
KAHVE AKDENİZ'DEN
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporuna göre Akdeniz'de iklim değişikliğine yönelik alternatif bitki olarak kahve ağacı yetiştiriciliği ön plana çıkacak. Marmara'da kışların ılık geçmesiyle zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaştığı gözlemlenirken, yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırıyor. Edirne'de damlama sulama yöntemi ile çeltik yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor. Bölgede, meyve bahçeleri tesislerinin artacağı öngörülüyor. Ege
'de ise kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin bölgeye adaptasyonu sağlanacak.
KABA YEME YENİ DESEN
Geniş bir tarımsal üretime sahip Ege Bölgesi'nde sulu tarım en önemli tarımsal uygulamalar arasında yer alıyor. Meyvecilikte, kuraklığa dayanıklı tür ve yeni çeşitlerin bölgeye adaptasyonu sağlanarak üretimdeki oranlar artırılacak. Sıcaklığın değişmesi sonucu oluşan kaba yem üretim deseni farklılaşacak.
ÇAYA HEYELAN ÖNLEMİ
Karadeniz
'de kuraklığa dayanıklı ürünler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Isabella kokulu üzümü, narenciye, Karadeniz hurması, sahil kesimlerinde ceviz tarımının yaygınlaştırılmasına dönük çalışmalar devam ediyor. İç kesimlerde ise çilek, şeftali, kiraz, özellikle erozyonla mücadelede de kullanılan kapari bitkisi yetiştiriciliği giderek yaygınlaşıyor. Çay bahçelerinde, heyelan tehlikesi bulanan alanlarda heyelan oluşumunu engellemek için, projelendirilmiş drenaj sistemi yapılması tavsiye ediliyor.