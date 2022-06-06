İklimlendirme sanayisinden 2,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı, bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay yapılan ihracat ise yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye iklimlendirme sanayisi de bu yılın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanındaki 183 ülkeye 2 milyar 743 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, bu rakamla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artış elde etti. İklimlendirme sektörünün mayıs ayı ihracatı ise 495 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

Dış ticarette Türkiye'nin en büyük partneri olan Avrupa ülkeleri, bu dönemde iklimlendirme sektörünün ihracatında da başı çekti.

En çok dış satım yapılan ülke 295 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 186 milyon dolarla İtalya, 168 milyon dolarla Birleşik Krallık, 123 milyon dolarla Fransa ve 114 milyon dolar İspanya takip etti.

En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Romanya, Polonya, Irak, Rusya ve Özbekistan olarak kayıtlara geçti.