İklimlendirme sektöründen ilk çeyrekte 1,7 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi.

Martta iklimlendirme sektörünün dış satımı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak, 670 milyon 767 bin dolar oldu. Sektörün geçen ay Türkiye'nin dış satımından aldığı pay yüzde 2,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin ihracatı ilk çeyrekte ise geçen yılın aynı göre yüzde 9,1 artarak 1,7 milyar dolar oldu.

EN FAZLA DIŞ SATIM ALMANYA'YA

Sektörde yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat 190,8 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 127 milyon dolar ile İtalya, 125 milyon dolar ile Rusya ve 116 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, İspanya, Irak ve Polonya olarak belirlendi.

İlk çeyrekte sektörde en fazla ihracat yapan il 672,5 milyon dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 214,3 milyon dolar ile Manisa, 158,3 milyon dolar ile Kocaeli, 137,9 milyon dolar ile İzmir ve 124,2 milyon dolar ile Bursa izledi.

"İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 92,8"

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklimlendirme sanayinin Mart 2023 itibarıyla 670,7 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile sektöründe tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştığını bildirdi.

Sektörün ihracat artışının Türkiye ihracat ortalamasının üstünde gerçekleşirken, ihracatının ithalatı karşılama oranının yüzde 92,8 olduğunu aktaran Şanal, "Yalıtım malzemeleri alt sektörü haricinde tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran Türk iklimlendirme sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre ısıtma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 7,9, soğutma sistem ve elemanları alt sektöründe yüzde 3,9, klima sistem ve elemanlarında yüzde 11,3, tesisat sistem ve elemanlarında yüzde 11, havalandırma sistem ve elemanlarında ise yüzde 16,6 ihracat artışı sağladı. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022'nin ilk çeyreğinde 5,2 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 6,3 dolara çıktı." ifadelerini kullandı.

"ISI POMPASINA TALEBİN ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Şanal, ana hedefleri olan dünya pazarından yüzde 1,5 pay alma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2023 yılı ilk çeyrek rakamları da bunu destekliyor. İhracatçılarımız için tüm sektör paydaşları ile birlikte pazarlama ve iletişim anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl şu ana kadar Rusya'dan Slovakya'ya, Senegal'den Endonezya'ya kadar geniş bir perspektifte 13 adet fuar, milli katılım ve ticari heyet organizasyonları düzenledik. Yılın sonuna kadar 40'ın üzerinde etkinliği ihracatçılarımızın hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün en büyük fuarlarından biri olan ISH Frankfurt 2023'e de geçen ay 128 firma ile katılarak Avrupa pazarındaki etkinliğimizi artırdık. Bu yıl gerçekleştirilecek olan ISK Sodex Fuarı için de büyük bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte de ihracatçılarımızı doğru alıcılar buluşturmak en büyük hedefimiz."

Avrupa'da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik ısı pompası başta olmak üzere ciddi talep gören cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerinin aktaran Şanal, "Avrupa'da gelişmekte ve hızla büyümekte olan ısı pompası pazarı, geçtiğimiz yıl yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber doğal gaz kısıntısı ile birlikte en yüksek noktasına ulaştı. Geçen yıl pazar 2,5 kat büyüdü. Tüm dünyada da pazarın büyümesi ve ısı pompasına talebin arttığını görüyoruz. 2030 yılında Avrupa ısı pompası pazarı büyüklüğünün yıllık 8 milyon adede ulaşacağı beklenmektedir. Bu kapsamda yurt dışından Türkiye'ye yatırımların da arttığını görüyoruz. Türk firmalarımız için yeni dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz." diye konuştu.