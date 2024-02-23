İKMİB 2023’te en çok ihracat yapanları ödüllendirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, kimya sektöründeki üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla İKMİB tarafından bu yıl İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nin dokuzuncusu düzenlendi.

Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma temsilcileri katılırken, törende kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 34 kategoride ilk 5'e giren 170 firma ödül almaya hak kazandı, ilk 3'e giren ihracatçılara, toplamda 102 firmaya plaketleri törenle takdim edildi.

"GÜÇLÜ BİR KİMYA SEKTÖRÜ, GÜÇLÜ BİR EKONOMİNİN GÖSTERGESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağar, dünya genelinde ekonomik, siyasi ve sosyal değişimlerin yaşanmasına rağmen Türkiye'nin ihracatını artırmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Ağar, Türkiye'nin ihracatını 255,8 milyar dolara yükseltmeyi başardıklarını ve 2002'den beri 7 kattan fazla artırma başarısı gösterdiklerini belirterek, küresel ihracattan alınan payın 2023 Eylül itibarıyla yüzde 1,6 olduğunu kaydetti.

Kimya sektörünün ise güçlü alt sektörleriyle birçok alanda ekonomilerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini anlatan Ağar, "Dünyada üretilen kimyasalların yüzde 80'inden fazlası diğer sektörlerde ham madde ya da ara mamul olarak kullanılmakta. Hayatımızın her alanında kimya sektörü ürünleri önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle güçlü bir kimya sektörü, güçlü bir ekonominin de göstergesi." ifadelerini kullandı.

"KİMYEVİ MADDELER, GEÇEN YIL 30,6 MİLYAR DOLARLA EN ÇOK İHRACAT YAPAN İKİNCİ SEKTÖRÜMÜZ OLDU"

TİM Başkanı Gültepe de kimya ihracatçılarının 2023'te gösterdikleri performansla çok önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Gültepe, "Kimyevi maddeler, geçen yıl 30,6 milyar dolarla en çok ihracat yapan ikinci sektörümüz oldu. Türk kimya sektörü, küresel ticaretin yaklaşık 2 trilyon dolar daraldığı 2023'ü alnının akıyla tamamladı. Bugün bu salonda yer alan tüm firmalarımız, geçen yıl gösterdikleri performansla çok önemli başarılara imza attı. 200'ü aşkın ülke ve bölgeye kimyasal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya, her bölgeye ihracat yaptık." açıklamalarında bulundu.

"2024'TE DE İHRACATTA YENİ HEDEFİMİZ 35 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMAK"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister de 2020 ve 2021 yıllarında çok ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı sancılı bir süreçten geçtiklerini, 2022'deki toparlanma senesinde kimya ihracatçılarının üstün gayreti ve performansları neticesinde 33,6 milyar dolar ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan birinci sektörü olduklarını anlattı.

Pelister, dünyadaki resesyona rağmen 30,6 milyar dolar ihracat ile Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekonomik dalgalanmaların yeniden yükseliş trendine girebilmesinin itici gücü yüksek teknoloji, inovasyon ve bunlara bağlı olarak yüksek katma değer yaratabilmek. Biz de bu motivasyonla İKMİB olarak Kimya Teknoloji Merkezi projemizi, yani kısa adı ile KTM'yi geliştirdik. KTM'yi gelecek vizyonumuzun ilk adımı olarak görüyoruz. KTM'nin açılışını, inşallah birkaç ay sonra yine hep birlikte gerçekleştireceğiz. Uluslararası sertifikalar verecek, referans test ve analiz laboratuvarları, girişimcilik merkezi, AR-GE merkezi ve dijital kütüphanesiyle bir bütünlük arz edecek olan KTM'nin geleceğin büyük Türk Kimya sektörü için ilk adım olmasını önemsiyoruz."

Türkiye'nin yükselen ihracatı içerisinde önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün toplam ülke ihracatının yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştirdiğini aktaran Pelister, 2024'te de ihracatta yeni hedeflerinin 35 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu belirtti.

"50 MİLYAR DOLAR İHRACAT RAKAMINI AŞARAK TEKNOLOJİ UYUMLU BİR TOPLUMDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Adil Pelister, Türkiye'nin kalkınmasında en önemli lokomotifinin kimya sektörü olacağına dikkati çekerek, 2030 vizyonlarına dair bilgileri paylaştı.

Pelister, vizyonlarını belirlerken sürdürülebilirlik özelinde ortaya konulan norm ve standartlara uyumu baz aldıklarını kaydederek, Kimya Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı raporunu oluşturduklarını anımsattı.

"2030 Kimya Sanayi Strateji"ni de birlikte oluşturmak için ulusal ve uluslararası katılımcılı büyük bir kimya şurasını 2025'te düzenlemenin hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Pelister, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdi hedefimiz ise inovasyondan dijitalleşmeye, aynı zamanda bunu sürdürülebilir bir gelecek kurgusuyla sektörel büyümeyi yakalayıp, 50 milyar dolar ihracat rakamını aşarak, 'teknoloji uyumlu bir toplum da sürdürülebilir bir gelecek' inşa etmek. Daha da önemlisi, biz 'Türkiye Kimya Ajansı' kurulması ve bu ajans marifetiyle Japonya'nın Tsukuba, Güney Kore'nin İnnopolis bilim şehirlerine benzer, içerisinde Kimya Bilim ve Teknik Üniversitesi, araştırma enstitüleri, sektörel teknoloji girişimleri, yüksek nitelikli çalışanlarıyla 'Kimya Bilim ve Teknoloji Şehrinin' kuruluşunun elzem olduğunu düşünüyor ve inanıyoruz. Bizi 2050'ye götürecek olan ana vizyonumuz da budur."

2023 İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI'NDA "PLASTİK KATEGORİSİ" KAZANANLARI BELLİ OLDU

İKMİB ve İDDMİB ortaklığıyla, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, endüstriyel tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacıyla, TİM, Ticaret Bakanlığı desteği ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) işbirliğiyle bu yıl 19'uncu kez düzenlenen 2023 İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmasının konsepti "Doğal Afet ve Acil Durum" olarak belirlendi.

"Plastik" ve "Metal" olmak üzere iki kategoride gerçekleşen yarışmanın "Plastik mamul ürünler" kategorisindeki kazananları 2023 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde açıklandı.

Birincilik ödülünü Kon projesi ile Nur Sena Selek ve Gizem Eldeniz kazandı. İkincilik ödülünü Fer Projesi ile Menekşe Ban kazandı. Üçüncülük ödülünü ise Hugmergency Projesi ile Öznur Özbey kazandı. Ödül kazanan tasarımcılar ödüllerini İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri S. Armağan Vurdu'dan teslim aldı.