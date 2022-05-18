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Giriş Tarihi: 19.5.2022

İkramiye 43.500 TL artacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
İkramiye 43.500 TL artacak

3600 ek gösterge düzenlemesinde kilit nokta “yansıtma oranı” olacak. Emeklinin ikramiyesi 43.500 TL, aylıkları da yüzde 25 artacak

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu ek göstergeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak kilit nokta "yansıtma oranı" olacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1.450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.



MAAŞLAR % 25 YÜKSELECEK
Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.
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İkramiye 43.500 TL artacak
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