İkramiyeler bayramdan önce hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinin hesaba aktarılması konusunda planlamaların yapıldığını belirterek, "Bayramdan önce hesaplara aktarmış olacağız" dedi. Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. Emekliler yılıyla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan eşinin aylığının yüzde 75'ini alanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında başladı. Şu ana kadar 10 bayramda emekliye verilen ikramiye tutarı 166 milyar lira olarak gerçekleşti. Bin liralık artış emekli için ek 27.5 milyar liralık destek anlamına geliyor.