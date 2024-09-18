İl su kurulları ilk toplantılarını yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, su yönetiminde koordinasyonun sağlanması, bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve ülkenin su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkezde, havzada ve yerelde su kurullarının teşkil edildiğini anımsattı.

Su yönetiminde en üst karar mekanizması olan Ulusal Su Kurulunun, su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejiler geliştirmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik politikalar belirlemek üzere hayata geçirildiğine dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ulusal Su Kurulu ile su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejiler oluşturulacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanmasıyla su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesiyle sektörel su tahsisleri konuları da değerlendirilecek. Kurul aynı zamanda Ulusal Su Planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği planlarıyla içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip olacak."

Yumaklı, Ulusal Su Kurulu çatısı altında, illerde suyla ilgili sorunların görüşülerek çözümler üretilmesi, çözülemeyen problemlerin bir üst kurul olan havza su kuruluna iletilmesi, su konusunda hazırlanan planların uygulamalarını takip etmek maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler gibi toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği il su kurulları oluşturulduğunun altını çizdi.

"SU GÜVENLİĞİ PLANLARI İÇİN GEREKLİ KATKILARI SAĞLAYACAK"

İl su kurullarının, su yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve entegre su yönetimi ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu bildiren Yumaklı, "Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, farklı sektörlerin ve kurumların bir araya gelerek ortak kararlar almasını ve uygulamalarını gerektirir. Bu bağlamda il su kurulları, su yönetiminde sadece teknik bir yapı değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayan önemli bir mekanizmadır." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, il su kurullarının, vali başkanlığında yılda en az bir kez toplanma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "İl su kurullarımız, havza ölçekli yönetim, içme ve kullanma suyu havzası koruma, su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği planları için gerekli katkıları sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve bölgesel su ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanması amacıyla geniş bir katılımla hayata geçirilen il su kurullarının ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 81 ilde düzenlenen il su kurulu toplantılarına, ilgili kurum/kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 1737 kişinin iştirak etmiş olması, suyla ilgili son dönemde kamu kurumları ve diğer paydaşlar nezdinde Su Verimliliği Seferberliği ile başlatılan duyarlılığının arttığının önemli bir işaretidir. Bu bağlamda, su kurulu toplantılarında, Bakanlığımızı temsilen Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün üst düzey yöneticileri ve teknik personelinin de hazır bulunması, bu oluşumlara verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir. Her ildeki valilerimizin suyla ilgili konulara ciddiyet, hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde toplantılarda önemli kararlar alınmış ve bunların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atılmıştır."

Yumaklı, toplantılarda şehirlerin su yönetimiyle taşkın ve kuraklık başta olmak üzere tüm sorunlarının ele alındığını vurgulayarak, "İlk toplantılarda illerimizin su yönetimi ve altyapı sorunlarına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılarak etkili çözümler ve stratejiler belirlendi. Bunun yanında il su kurulu toplantılarında, il ölçeğinde çözüme kavuşturulamayan hususların, kısa süre içinde oluşturulacak havza su kurullarına iletilmesi de karara bağlandı." bilgisini verdi.

İl su kurullarında alınan kararlar özetle, "iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan olumsuz etkilerinin azaltılması için suyun verimli kullanılması, kuraklıkla mücadelede alınacak tedbirler, taşkın riskinin afete dönüşmeden taşkın kontrol tesislerinin yapılması, su yönetimi konusunda ilgili kuruluşlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması" başlıklarında toplandı.