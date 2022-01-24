İlaç, et ve sütte kesinti yapılmayacak

TÜRKİYE'NİN üç büyük doğal gaz tedarikçisinden biri konumundaki İran
'ın teknik arıza bildirerek 10 gün süreyle gaz akışını kesmesi sonrasında BOTAŞ
doğal gaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışını azaltma kararı almasına bazı sektörler büyük tepki göstermişti. Faaliyetlerinin kesintiyi kaldırmasının imkânsız olduğunu ifade eden sektörlerin bu çağrısı karşılık buldu. Bu talepleri dikkatte alan BOTAŞ ilaç, et-et ürünleri ile süt-süt ürünleri üreten işletmeler için doğal gaz kesintisi uygulamasını sonlandırdı. BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi. Türkiye Süt
, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun
, doğal gaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını belirterek sektörün enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etmişti. Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim koşulları sonucu oluşan talep artışıyla arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların sektöre yansımalarını değerlendirdi. Çiğ süt ve etin hızlıca işlenmediğinde bozulma riski bulunduğunu hatırlatan İsa Coşkun, "Özellikle çiğ süt çabuk bozulabilen bir hammadde olması sebebi ile 24 saatten fazla depolanamamaktadır. Bu nedenle süt ve süt ürünleri üretimi yapan şirketlerin çiğ sütü mamule çevirmek için kesintisiz çalışması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Coşkun, kısıtlamanın, süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını vurgulayarak üretimin devamlılığı ve hammaddenin sürekliliği sebebiyle, süt ve et sektörlerinin enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etti.