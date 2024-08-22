İlaç firmalarına 186.6 milyon lira rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye 155.5 milyon lira, Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ise 30.6 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Bilim İlaç Sanayii ve Ticaret ile Drogsan İlaçları Sanayi ve Ticaret'e yönelik soruşturma sonuçlandı. Teşebbüsler, rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında uzlaşma metinleri gönderdi. Kurul, bunun üzerine, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları ve bu yolla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, soruşturma, anılan teşebbüsler bakımından uzlaşmayla sonlandırıldı. Kurul, aynı soruşturma kapsamında daha önce GlaxoSmithKline İlaçları Sanayi ve Ticaret'e 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret'e ise 184 milyon 363 bin 976 lira idari para cezası uygulamış ve soruşturmanın bu teşebbüsler için uzlaşmayla sonlandırılmasına karar vermişti.