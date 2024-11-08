İlaç şirketlerine rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 42.1 milyon lira, Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 35.7 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı. Açıklamada, Rekabet Kurulu kararlarıyla Arveles, Sulcid, Sustenium, Kaleidon gibi ürünleri bünyesinde bulunduran Menarini Sağlık ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. ve Clasem, Sidefer, Cistus Pastil gibi ürünleri bulunan Genveon İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında teşebbüslerin uzlaşma metinleri gönderdiği belirtildi. Aynı soruşturmada daha önce GlaxoSmithKline'e 33 milyon 321 bin 564 lira, Abdi İbrahim'e 184 milyon 363 bin 976 lira, Bilim İlaç'a 155 milyon 488 bin 332 lira, Drogsan'a 30 milyon 593 bin 234 lira para cezası uygulandı.