Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İlaçta eczanelerin kâr payı yükseltildi
Giriş Tarihi: 13.10.2022

İlaçta eczanelerin kâr payı yükseltildi

İlaçta eczanelerin kâr payı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişikliğe gidildi. Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25'ten 28'e yükseltildi. 100 ila 200 TL arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16'dan yüzde 28'e çıkarıldı. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12'den 18'e, 400 TL üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12'den 13'e çıktı. Ecza depolarının kâr oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İlaçta eczanelerin kâr payı yükseltildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA