İlaçta eczanelerin kâr payı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla eczacıların ilaçlardan aldığı kâr oranlarında değişikliğe gidildi. Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 100 liraya kadar olan ilaçlarda eczacı kâr oranı yüzde 25'ten 28'e yükseltildi. 100 ila 200 TL arasındaki fiyatlanan ilaçlardaki eczacı kârı yüzde 16'dan yüzde 28'e çıkarıldı. 200-400 TL arasındaki ilaçlarda eczacı kâr payı yüzde 12'den 18'e, 400 TL üzeri ilaçlarda ise eczane kârı yüzde 12'den 13'e çıktı. Ecza depolarının kâr oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.