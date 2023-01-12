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Giriş Tarihi: 13.1.2023

İlave zam ek bordro olarak yansıyacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
İlave zam ek bordro olarak yansıyacak
MEMUR ve emekliye yüzde 30 zam Meclis'ten geçerken, zamlı maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi yayımlandıktan sonra hesaplara geçecek. Geçen yıl olduğu gibi 15 Ocak tarihine yetişmemesi durumunda farklar bordro olarak yansıyacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memura ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da yatırılacağını bildirdi. Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği yüzde 30 zam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13.52 oranında ilave zam ve 1 Ocak- 14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız" değerlendirmesine yer verdi. Geçen yılın başında da ilave zam bordroya yansıtılmıştı.
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İlave zam ek bordro olarak yansıyacak
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