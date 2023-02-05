Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek
Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:53

İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek

İller Bankasının (İLBANK) finansman ve teknik desteğiyle Aydın'da toplam maliyeti 17,5 milyon lira olan 3 proje tamamlanırken 516 milyon liralık 6 projenin de yapım çalışmalarına devam ediliyor.

AA
İLBANK’tan Aydın’a 533,5 milyon liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ilgili kuruluşu İLBANK tarafından Aydın'da, güncel rakamlarla toplam maliyeti 17,5 milyon lira olan 3 projenin açılışı gerçekleştirildi. Buharkent Belediyesi park ve peyzaj yapımı, Koçarlı Belediyesi sokak güzelleştirme ve çevre yenileme projesi, Köşk Belediyesi sosyal tesis yapım işi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca toplam tutarı 516 milyon lira olan 6 işin yapım çalışmaları devam ediyor.

İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda Aydın genelinde toplam 2,5 milyar liralık 96 proje tamamlandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İLBANK'tan Aydın'a 533,5 milyon liralık destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA