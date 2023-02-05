İLBANK’tan Aydın’a 533,5 milyon liralık destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın ilgili kuruluşu İLBANK tarafından Aydın'da, güncel rakamlarla toplam maliyeti 17,5 milyon lira olan 3 projenin açılışı gerçekleştirildi. Buharkent Belediyesi park ve peyzaj yapımı, Koçarlı Belediyesi sokak güzelleştirme ve çevre yenileme projesi, Köşk Belediyesi sosyal tesis yapım işi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca toplam tutarı 516 milyon lira olan 6 işin yapım çalışmaları devam ediyor.

İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle son 20 yılda Aydın genelinde toplam 2,5 milyar liralık 96 proje tamamlandı.