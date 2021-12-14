İleri dönüşüm hareketi başladı

ANADOLU Hayat Emeklilik
doğal kaynakları korumak amacıyla yeni bir hareket başlattı. 'İleri dönüşüm' hareketi adlı sosyal sorumluluk projesinde, kullanılmayan eşyaları değerlendirip, onlara farklı bir işlev kazandırarak yeniden kullandırma amaçlanıyor. Amaç tüketimi ve atık miktarını azaltan etkili çözümler sunmak. Genel Müdür Yılmaz Ertürk
, "Tüketim hızımız, doğal kaynakların yenilenme hızının önüne geçiyor. Bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonları ise çevre kirliliği, iklim krizi ve doğal kaynakların tükenme riski olarak alarm veriyor. Tüketimimiz her geçen gün artarken, sürekli yenilerini alıyor, modası geçen ya da tamir edip kullanabileceğimiz eşyalarımızı ya kullanmıyor ya da çöpe gönderiyoruz. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, bu döngüyü kırmak için bir adım attık. Kullanmadığımız eşyaları dönüştürüp, yeni bir işlev kazandırarak yeniden kullanmanın aslında hepimizin günlük hayatında kolayca uygulayabileceği bir çözüm olduğunu göstereceğiz" diye konuştu. İleri dönüşüm faaliyetlerinin, atıklara kaynak olarak bakılan yaratıcı bir süreç olduğunu belirten Ertürk, "İleri dönüşüm, atıl kalan materyallere ikinci bir şans vermek ve yeniden işlev kazandırmak için yaratıcı yeni yollar üreterek tekrar kullanmak şeklinde ilerliyor. Örneğin kullanılmayan bir cam kavanoz eldeki başka malzemeleri de kullanarak sabunluğa dönüştürüldüğünde yeni bir işlev kazanmış oluyor. Bireysel olarak her yaşta, herkesin yapabileceği bu basit ama etkisi büyük fikirleri hayata geçirerek hem kendimiz hem de dünyamız için yararlı bir adım atmanın yanı sıra; üreterek topluma, çevreye ve bütçemize de katkı sağlamış oluyoruz. Amacımız mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmak ve ileri dönüşümün içine dahil etmek" dedi.