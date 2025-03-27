İlk arabasını alacak ailelere yerli otomobil desteği geliyor

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuklu ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında katkı sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.

UZUN VADE DÜŞÜK FAİZ

Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli, düşük faizli finansman imkânı sağlanması planlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması bekleniyor. Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailele- rin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

TOGG'A YANSIYACAK

Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un satışlarına da yansıması bekleniyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un geliştirilmesi, elektrikli araçlara yönelik şarj altyapısının yaygınlaşmasında ve mobilite ekosisteminin güçlenmesinde önemli bir katalizör görevi görüyor. Ülkenin ihracat lideri otomotiv sektöründe dönüşümü sağlamak amacıyla 2022'de, "Mobilite Araç ve Teknolojileri Stratejisi Yol Haritası" yayımlandı. Yol haritasıyla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların 2030'da pazar payının yüzde 35'e, yerlilik oranının ise yüzde 75'e çıkarılması hedeflenmişti.