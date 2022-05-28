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Giriş Tarihi: 29.5.2022

İlk C-SUV gövdesi başarıyla üretildi

İlk C-SUV gövdesi başarıyla üretildi
YERLİ otomobil TOGG üretim için önemli bir eşiği daha aştı. TOGG, sosyal medya hesabından, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık" paylaşımında bulundu. Paylaşımda "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" ifadelerine yer verildi.

ŞARJ AĞI LİSANSI VERİLDİ
Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "2030'da 1 milyonun üzerinde elektrikli araç sayısına ulaşacağımız öngörüldüğünde, en az 100 bin civarında şarj ünitesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. Mevcut fiyatlarla, elektrikli araçların evden şarj edilmesi halinde oluşan yakıt maliyeti, benzin ve dizel yakıtlı araçların yakıt maliyetinin yaklaşık üçte biri seviyelerinde" dedi. Yılmaz, şarj hizmeti piyasasına yönelik yaptıkları düzenlemelerin önemli bir farkındalık yarattığını ve sektöre dinamizm kazandırdığını gözlemlediklerini aktardı.

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İlk C-SUV gövdesi başarıyla üretildi
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