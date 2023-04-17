İlk çeyrekte İstanbul’dan 24.5 milyon kişi uçtu

İstanbul'dakihavalimanlarında iç ve dış hatlarda bu yılın ocak-mart döneminde toplam 24 milyon 451 bin 843 yolcu seyahat etti. İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde 3 milyon 618 bin 921 yolcu iç, 12 milyon 911 bin 550 yolcu ise dış hatlardan seyahat etti. 2023'ün ilk 3 ayında toplamda 16 milyon 530 bin 471 yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-mart döneminde iç hatlarda 3 milyon 712 bin 598, dış hatlarda ise 4 milyon 208 bin 774 yolcu seyahat etti. Havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 921 bin 372 yolcu uçtu.İstanbul iki havalimanından, bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 7 milyon 331 bin 519, dış hatlarda ise 17 milyon 120 bin 324 olmak üzere toplam 24 milyon 451 bin 843 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 17 milyon 776 bin 793 olarak belirlendi. İstanbul havalimanları bu yıl ocak-mart döneminde geçen yılın dönemine göre yolcu sayısını 6 milyon 675 bin 50 artırdı. Buna göre İstanbul havalimanları yılın ilk çeyreğinde yolcu miktarındaki artış yaklaşık yüzde 38 oldu. İstanbul havalimanlarından ilk çeyrekte toplam 170 bin 410 uçuş yapıldı.