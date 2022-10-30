İlk Evim başvuruları için son gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi. Projeye başvurular bugün mesai bitimine kadar bankalar aracılığıyla yapabilecek. "İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek. Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Şu ana kadar 8 milyona yakın başvuru oldu.