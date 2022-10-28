"İlk Evim, İlk Evim Arsa" projesinin tanıtım tırı Taksim Meydanı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında hazırlanan "İlk Evim, İlk Evim Arsa" tanıtım tırında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yetkilileri ve uzmanlar, projeye dair tüm detayları, merak edilenleri vatandaşlarla paylaştı, soruları yanıtladı.

Taksim Meydanı'nda bulunan tırda, İstanbullulara sanal gerçeklik gözlüğüyle TOKİ evleri hakkında bilgi verildi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takanlar TOKİ'nin yapacağı evlerin içini görme fırsatı buldu.

ÇAĞRI MERKEZİ ARACILIĞIYLA BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetimi Hizmetleri Şirketi'nde Pazarlama Müdür Yardımcılığı yapan Hayrettin Oğuz, TOKİ'nin 250 bin sosyal konut ve bir milyon arsa projesiyle ilgili tüm bilgilerin internet ortamında olduğunu, ayrıca çağrı merkezi aracılığıyla bilgilendirme yapıldığını anlattı.

Ancak vatandaşların ayağına giderek yüz yüze bu bilgileri aktarmanın daha faydalı olduğunu dile getiren Oğuz, tanıtım tırının 2 gün Esenler'de hizmet verdiğini, 3 gün boyunca da Taksim'de olacağını, ardından Tuzla'ya gidileceğini kaydetti.

İstanbul'da iş yeri projesi olmadığını aktaran Oğuz şöyle konuştu:

"250 bin konut kapsamında müracaatından tutun, parayı nasıl yatıracağına, 'Ben yazıldım, bana çıkar mı?', 'Nedir bu?', 'Nereden başvurabilirim?', 'Başvurdum, başvurum doğru mu?', 'Son başvuru ne zaman?' gibi her şeyi soruyorlar. Vatandaşlarımızın çoğu evden başvuru yapılabileceğini düşünemiyor. 18 yaşın üstündeki her birey kendi adına başvurabilir. Yazılma konusundaki açıklıkları net bir şekilde anlatıyoruz. 'Bankadan nasıl, internetten nasıl yazılmak mümkün?' e-Devlet'ten yazıldığınız zaman size IBAN numarası geldiğinde niye geç geliyor, geç geldiğinde beklemek mi gerekir?'. Yani bir mağduriyet yaşamamaları için burada yüz yüze anlatıyoruz."

Oğuz, tanıtım tırında sanal gerçeklik gözlüğüyle TOKİ'nin 2+1 ve 3+1 örnek dairelerinin gezilebildiğini, vatandaşların buna yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

"İlk Evim, İlk Evim Arsa" tanıtım tırı 29-30 Ekim tarihlerinde Taksim Meydanı'nda bilgilendirme yapmaya devam edecek.