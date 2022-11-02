İlk Evim, İlk İş Yerim projesinin tanıtım aracı Elazığ’da

"YARIN DA KISMET OLURSA TUNCELİ'YE GEÇECEĞİZ"



Ülke genelinde tanıtım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten tanıtım aracı sorumlusu Bülent Şerefoğlu, "Dün itibariyle Diyarbakır'daydık bugün Elazığ'dayız. Yarın da kısmet olursa Tunceli'ye geçeceğiz. Bu çerçevede gelen vatandaşlarımızı yaptığımız kampanyalarla ilgili bilgilendiriyoruz. Elazığlı hemşehrilerimizi tanıtım aracımıza bekliyoruz" dedi.



Projeye başvurduğunu aktaran Kübra Nurhan, "TOKİ'nin tanıtım aracı bilgi amaçlı Elazığ'a geldi. Ben de bilgi almak için uğradım. Sanal olarak yapılacak olan konutların görüntülerine baktım. Daha önce yapılmış olan konutlar da zaten mevcut ilimizde hemen hemen aynı konutlar. Kura sonuçları açıklandığında da inşallah bize çıkar" diye konuştu.