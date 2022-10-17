‘İlk Evim İlk İş Yerim’ TIR’ı 17 ili gezecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşacak. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım tırında vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabileceklerini söyledi.
Tanıtım tırının gezeceği iller şunlar: "16 Ekim Ankara, 17-18 Ekim Kırşehir, 19-20 Ekim Yozgat, 21-23 Ekim Konya, 25 Ekim Kahramanmaraş, 27-28 Ekim Diyarbakır, 29 Ekim Elazığ, 30 Ekim Tunceli, 31 Ekim-1 Kasım Erzurum, 4 Kasım Amasya, 5 Kasım Bolu, 6 Kasım Zonguldak, 8 Kasım Afyonkarahisar, 9 Kasım Uşak, 10 Kasım Manisa, 11 Kasım Aydın, 12 Kasım Muğla."