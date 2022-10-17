Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ TIR’ı 17 ili gezecek
Giriş Tarihi: 17.10.2022

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ TIR’ı 17 ili gezecek

‘İlk Evim İlk İş Yerim’ TIR’ı 17 ili gezecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşacak. TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, tanıtım tırında vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabileceklerini söyledi.
Tanıtım tırının gezeceği iller şunlar: "16 Ekim Ankara, 17-18 Ekim Kırşehir, 19-20 Ekim Yozgat, 21-23 Ekim Konya, 25 Ekim Kahramanmaraş, 27-28 Ekim Diyarbakır, 29 Ekim Elazığ, 30 Ekim Tunceli, 31 Ekim-1 Kasım Erzurum, 4 Kasım Amasya, 5 Kasım Bolu, 6 Kasım Zonguldak, 8 Kasım Afyonkarahisar, 9 Kasım Uşak, 10 Kasım Manisa, 11 Kasım Aydın, 12 Kasım Muğla."
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
‘İlk Evim İlk İş Yerim’ TIR’ı 17 ili gezecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA