‘İlk Evim, İlk İş Yerim’de ilk kuralar iki ilde çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kuralar dün Şırnak ve Ardahan'da çekildi. Bu kapsamda Şırnak'ta 1.450, Ardahan'da ise 250 konut sahibini buldu. Kuralarda ismi çıkan vatandaşlar sevinç göz yaşlarına boğuldu.Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 'İlk evim, İlk İş yerim' projesinin ilk kuraları noter huzurunda yapıldı ve canlı yayınlandı. Kuralara Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca ve kuraya katılan vatandaşlar katıldı. TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, "İlk Evim projesi ile milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyonu geçti. Daha başvurusu süreci devam ederken 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık. Bugün ise hak sahibi kuralarımıza başladık" dedi.Şırnak Valisi Osman Bilgin de, "Şırnak'ta 2015 süreci sonrasında yüzde 70'i yenilenen ilçeleriyle birlikte önemli bir kentsel dönüşüm ve yenileme hamlesi başlamıştı. Bu konut hamlesi ile birlikte de hem merkez ilçemizde hem de İdil Karalar beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Yine Cizre Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek. TOKİ'ye Şırnak'ı özel olarak seçmelerinden dolayı da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Ardahan'da 250 konut için İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi. Törene, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile başvuru yapan aileler katıldı. Furkan NEHRİ-SABAH