’İlk evim’ projesinde kuraların çekileceği Tuzla’da çadırlar kurulmaya başlandı

Noter huzurunda 20 bin 920 konut için çekilecek kuralar öncesinde Marina'ya Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından kurulan çadırlar havadan da görüntülendi. Kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bir kişinin bile canını kaybetmeyeceği gelecek inşası için hep birlikte çalışmaya başladık. Deprem bölgesinde yaralarımızı sararken, geleceğe yönelik İlk evim, ilk işyerim projesiyle ev sahibi olabilmek, depreme hazır bir bina stoğu ile depremi karşılamak için hep birlikte bir ve beraber olacağız" dedi.

Projenin kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor. 250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İlk Evim Projesi kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak. Çekilişin yapılacağı iki çadır, Tuzla Marina'ya kurulmaya başlandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYADA EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEYEN BİR PROJE BAŞLATTI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sayın cumhurbaşkanımız dünyada eşi benzeri görülmeyen ve çok kısa bir sürede binlerce, yüzbinlerce konutun yapılacağı ve insanların bir anda ev sahibi olabilecekleri proje başlatmıştı. İlk Evim, ilk işyerim' projenin Tuzla kısmında 20 bin 900 konut vardı. Bunun kura çekilişi Tuzla'da başlayacak. Bu kura çekilişini birlikte yaşayacağız. Bu konutların yapılması ile dünyada bir ilk gerçekleşirken, vatandaşımızın ev sahibi olmasını kolaylaştıracak muhteşem proje için halkımız ve şahsım adına sayın cumhurbaşkanımıza, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine projeler ile hem vatandaşımız ev sahibi oluyor hem de deprem öncesi hazırlığımızı yapmış oluyoruz" diye konuştu.

"DEPREME HAZIR BİR BİNA STOĞU İLE DEPREMİ KARŞILAMAK İÇİN BİR VE BERABER OLACAĞIZ"



Yazıcı, "Hazır olabilmek deprem için en önemli tedbirlerden bir tanesidir. Biz bu konut projesi ve deprem gerçeği ile 1970'lerde ve daha eski zamanlarda yapılan tüm bina stoklarımızın tamamını yenileyerek fay hattına en yakın bir ilçe olarak depremi hazır bir şekilde karşılamak istiyoruz. Deprem bölgesinde yaralarımızı sararken, geleceğe yönelik İlk evim, ilk işyerim projeyle ev sahibi olabilmek, depreme hazır bir bina stoğu ile depremi karşılamak için hep birlikte bir ve beraber olacağız" ifadelerini kullandı.