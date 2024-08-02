İlk görev Sakarya sahasında olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2.4 milyon haneye yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak Sakarya'da üretiyoruz. Yaklaşık günlük 5.5 milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe yani 5 milyon abonenin, 5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak şekle getireceğiz" dedi.Türkiye'nin dünyanın en büyük derin deniz filolarına sahip ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni görev yerine uğurlandığını bildirdi. Geminin kısa süre içinde sondaja hazır hale geleceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik üretimi artırmak" dedi. 2010, 2011, 2012 yıllarında Karadeniz'de derin deniz aramalarını yaptıklarını belirten Bayraktar şöyle konuştu: "O dönemden farklı bir şeyler yapmamız lazım dedik ve Milli Enerji ve Maden Politikası adını verdiğimiz strateji dokümanıyla harekete geçtik. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz, işte son olarak Abdülhamit Han adını verdiğimiz 4 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik gemimizle beraber kendi kıta sahanlığımızda, kendi münhasır ekonomik bölgemizde hem Doğu Akdeniz'de hem de Karadeniz'de aramalara başladık, 2017 yılında. Onun dışında karalarda Türkiye'nin gitmediği, daha önce aranmamış coğrafyaları arayalım stratejisi doğrultusunda bir dönem adı terörle anılan Şırnak, Gabar, Hakkari, Van'da petrol araması yapmaya başladık." Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz keşfinin Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olduğunu vurgulayarak "2020 yılı için dünyada denizlerde yapılan en büyük doğalgaz keşfidir ve biz orada şu anda 710 milyar metreküplük bir rezerv keşfiyle beraber yine dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde, 3 yıldan kısa bir süre içerisinde doğalgazı üretmeye başladık. Yaklaşık günlük 5,5 milyon metreküplük bir üretimle gidiyoruz ama inşallah önümüzdeki aylarda bunu ilk etapta 10 milyon metreküpe çıkacağız" diye konuştu.Türkiye'nin güneşi, rüzgarı, hidrolik kaynakları, jeotermal kaynaklarıyla yenilenebilir enerjide çok büyük potansiyeli olduğunu, bunları devreye alması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Dolayısıyla bizim bu anlamda bugüne kadar yaptığımız güneşte ve rüzgarda 27 bin megavatı bulan kurulu gücü, 2035'e kadar ilave 60 bin megavatla yani her yıl yapacağımız 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar yatırımıyla geliştirmek ve artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, "2024- 2030 Türkiye Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'yla 20 milyar dolarlık yatırım hedefi ortaya koyduk. Türkiye'nin bir anlamda makus talihi, petrol ve doğalgaz üretimi çok düşük bir ülkeyken biz 2016'da bu anlamda çok önemli bir paradigma değişikliğine gitti" diye konuştu.