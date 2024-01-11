‘İlk hedef Almanya ve Avrupa pazarına girmek’

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES'e dünya devi tüm otomotiv ve mobilite şirketleri katılıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg da bu yıl ilk kez akıllı cihazın yeni modeli T10F Fastback'i Las Vegas'ta tanıttı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, 4 yıldır fuara katıldıklarını hatırlatarak, o dönemden bu yana yaşadıkları gelişmeleri SABAH'a anlattı. Karakaş tutarlı bir şekilde açıkladıkları akıllı cihaz ve müşteri odaklı yapılanmalarının detaylarıyla ilgili şunları söyledi: "Biz 4 yıl önce ne dediysek adım adım hepsini uyguladık. Elbette yaşanan Kovid 19 salgını ve enerji krizi gelişmelerine göre değişiklikler de yaptık. Bir startup çevikliğinde teknoloji girişimleriyle çalışarak tüm servisleri ve akıllı cihazları tasarlamaya devam ettik. Şimdi hedefimiz Almanya pazarıyla birlikte ihracat için Avrupa pazarına girmek."Karakaş, yüksek penetrasyon ve farklı markaları kullanmaya açık olmaları yüzünden Kuzey Avrupa pazarından başlamayı istemelerine rağmen son 2 yılda Almanya ve Fransa'daki elektrikli araç ve şarj altyapısındaki büyümenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Karakaş ihracat hedefleriyle ilgili de, "Almanya pazarı elektrik dönüşümünde son 2 yılda önemli ivme kazandı. Orada yaşayan Türkler de bize hep Togg'u soruyordu. Biz de hem onların taleplerine olumlu yanıt vermek, otomotiv endüstrisinin köklü markalarının olduğu yerde rekabetin bize önemli kazanımları olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.