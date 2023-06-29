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Giriş Tarihi: 29.6.2023

İlk kadın sanayici satranç müzesi kurdu

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
İlk kadın sanayici satranç müzesi kurdu
Türk kadınlarının ilham kaynağı olan girişimci Birten Gökyay, kariyer hayatını SABAH'a anlattı. Ankara Sanayi Odası'na (ASO) kayıtlı ilk kadın sanayici unvanını taşıyan Gökyay, birçok alanda ilke imza attı. Gökyay, mobilya ustası babasının mesleğini yaşatarak eşiyle birlikte NURUS Grup'u kurdu. Birten Gökyay, şimdi de eşi Akın Gökyay ile gezdikleri ülkelerden topladıkları satranç takımlarını Satranç Müzesi'nde sergiliyor. Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin ilk kadın başkan yardımcılığı görevini üstlenen Gökyay, Girişimci Kadınlar Derneği SOROPTOMİST'te de yer aldı. Latincede "en iyiyi amaçlayan kadınlar" anlamına gelen Soroptomist'te birçok kadın girişimciye ilham kaynağı olan Gökyay, kadınların iş hayatındaki varlığının artması için çalışıyor.
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İlk kadın sanayici satranç müzesi kurdu
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