İlk kadın TSO Başkanı 8 Mart’ta SABAH’a konuştu

Türkiye'nin ilk Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KUTSO) seçilen iş kadını Esin Güral Argat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için SABAH'a açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan seçimlerden zaferle çıkan Güral şu görüşlere yer verdi: Türkiye nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan kadınlar, işgücüne katılımda maalesef erkeklerin çok gerisinde kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işgücüne katılım oranı erkekler için yüzde 71,8 iken kadınlar için bu oran maalesef yüzde 34,5. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) başkanı seçilerek Türkiye'nin ilk kadın Ticaret ve Sanayi Odası başkanı oldum. Bu benim için büyük bir gurur, ayrıca tüm kadınlar için de bu alanda bir yol açabildiysem ne mutlu. Bu göreve adaylığımı koyarken elbette aklımızda her zaman olduğu gibi Kütahya'ya hizmet etmek ve şehrimizin potansiyelini gerçekleştirmek vardı.

KÜTAHYA BİR SANAYİ MERKEZİ

Kütahya'yı bir sanayi merkezi olarak konumlandırıyoruz. İlimizde özellikle seramik, porselen, cam, toprak ürünleri, madencilik, otomotiv yan sanayi ve kimya sektörlerinde çok önemli firmalar faaliyette bulunuyor ve yatırımlarına devam ediyor. Bu alanlara ek olarak özellikle global olarak gıda arz güvenliği tartışılırken Kütahya ve ilçelerinin tarım sektörüne ilişkin potansiyeline de dikkat çekmek isterim. Ayrıca Dumlupınar Üniversitemizin elli bini aşan öğrenci nüfusunun yanı sıra aktif sanayi ve ticaret ortamı vesilesiyle şehre gelen ziyaretçilere sunulan termal kaplıca zenginliği bir arada değerlendirildiğinde hizmet sektörünün önünün çok açık olduğunu görüyoruz.

GLOBAL REKABETTE PAY SAHİBİ OLABİLMEK

Global rekabette pay sahibi olabilmenin yolu katma değerli yani yükte hafif pahada ağır ürün üretmekten geçiyor. Bu global vizyondan hareketle bölgemizi teknolojik ve katma değerli ürünlerin üretildiği bir yapıya dönüştürmek ve bu sektörler için bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz. Bu vizyon kamu, üniversite ve özel sektörün oluşturacağı bir sinerji ile rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Biz özel sektör ayağı olarak bu vizyona sahip çıkıyoruz ve elimizi taşın altına koymakta kararlıyız. Kütahya'da sanayi ve teknoloji ekosistemini oluşturacak vizyon projeler peşindeyiz.

İŞ HAYATINA 1992 YILINDA BAŞLADI

İş hayatına 1992 yılında Çini ve Seramik Sektöründe kurduğum kendi şirketimde başladım. Daha sonra 1998 yılında Grubumuzun Cam Şirketine liderlik ederek sürdürdüm. 2009 yılından beri ise Türkiye'nin önde gelen Sanayi, Turizm ve Yapı markaları, Cam ve Uluslarası Turizm ve tatil Köyleri Şirketlerimizin Yönetim Kurulu başkan vekili olarak görev yapıyorum" şeklinde konuştu.