İlk temel atılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ilk etabının temelleri 40 gün sonra, bugün atılıyor. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek toplu törenle atılacak.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri olarak vatandaşlara sunulacak.İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.Projeyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak.Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek.Sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak."İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak.Proje kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşların sayısı 7.5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ise 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak. Müşterek arsalar ise 937 liradan başlayan taksit imkânı ve 10 yıl vade ile faizsiz vatandaşlara sunulacak.Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022'den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu. "İlk İş Yerim" projesinde ise ilk etapta 10 bin işyeri yapılacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin işyeri yapılması planlanıyor. 10 Ekim'de başlayan "İlk İş Yerim" projesi başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. İş yerine başvuru sayısı ise 45 bini buldu.