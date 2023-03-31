İlki Erdoğan’a ikincisi Aliyev’e

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a akıllı cihazı pazartesi günü teslim edilecek. KOSGEB Basın Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Togg'da ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.Noter huzurunda düzenlenen dijital çekilişin sonuçları 29 Mart 2023'te akşam saat 22.30 itibarıyla (togg.com.tr/raffle) internet sitesi üzerinden yayınlandı. Togg'un Gemlik'te bulunan tesislerinde üreterek internet kanalları üzerinden ön siparişe açtığı yüzde 100 elektrikle çalışan ilk modeli T10X için 21 günde toplam 177 bin 467 kişi sipariş oluşturmuştu.