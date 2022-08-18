İlkokul ve anasınıfların norm kadrolarına ilişkin düzenleme

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARININ NORM KADROLARINDA DÜZENLEME

Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin yapılan düzenlemeyle bu kurumlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan öğrencilerin, sigorta prim ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanacak.

Bu kapsamda öğrenci sayısı en az 500 olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına ilave müdür yardımcısı norm kadrosu tahsis edilecek.

Diğer okullarda olduğu gibi her 500 çırak/öğrenci bulunan mesleki ve teknik eğitim kurumları için ilave bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilecek.

Bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadrosu, öğrenci sayısı 1500'e kadar olanlar için 6'yı, 1500 ve daha fazla olanlar için 7'yi hiçbir şekilde geçemeyecek.