İllegal yayınlara anında müdahale

Futbol maçlarının korsan izlenmesinin önüne geçmek için hazırlanan yasa teklifi TBMM gündeminde bulunurken çarpıcı bir araştırma sonucu paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de maç yayınlarını izleyenlerin yüzde 88'i para ödemiyor. IPTV gibi şifre kırıcılar kullanarak maçları kaçak izliyor.

TBMM Sanayi Komisyonu, elektrik faturalarından TRT ve katkı payını kaldıran yasa teklifini önceki gün ele alıp kabul etti. Komisyondaki görüşmeler sırasında ilginç tartışmalar da yaşandı. Bunlardan biri de futbol maçlarının yayınlandığı şifreli kanalların şifrelerinin kırılarak izlenmesinin önlenmesi için teklifte yer alan cezalar oldu. Milletvekillerinin konuyu gündeme getirmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Can Acaroğlu, Türkiye'de yasa dışı yayınların izlenmesinin hat safhada olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırmalara göre, maç izleyenlerin, futbol maçlarını izleyenlerin yaklaşık olarak yüzde 88'i bunu kaçak olarak izliyor. Yasadışı internet sitelerinden, çeşitli uygulamalardan ve de "IPTV" dediğimiz çeşitli şifre kırıcı cihazlar üzerinden bunları izleyebiliyorlar."

FEDERASYON ANINDA KESECEK

Acaroğlu, aslında mevcut sistem içinde yasa dışı yayın yapan yerlerin kapatıldığını hatırlatarak, "Ancak kapatma 2-3 gün sürüyor. Ancak malumunuz maçlar doksan dakika olduğu için, ihbar gelip de kapatma kararı alınana kadar maç zaten çoktan bitmiş. Kapatma yetkisi Futbol Federasyonuna verilerek bunun saatler içinde yapılmasının sağlanması hedefleniyor" diye konuştu.

Acaroğlu, teklifin yasalaşması halinde futbol yayın hakkının çok daha yüksek rakamlara satılmasının mümkün olacağının altını çizdi. Bazı muhalefet milletvekilleri ise "Biz yayınlar Katar'a verildi diyorduk. Adamları kazıklamışız o zaman" diye espri yaptı.

ŞARJ İSTASYONLARI İKİ YILDA YURDU KAPSAYACAK

Milletvekilleri geçen günlerde yerli otomobil TOGG'un tesislerinde incelemelerde bulunduklarını, kendilerine iki yıl içinde şarj istasyonlarının ülkenin yüzde 80-90'nını kapsayacak duruma geleceği bilgisinin paylaşıldığını belirttiler. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, aracın banttan çıkışının 2022 olduğunu hatırlatarak, "2022'ye şarj istasyonları yetişecek, yurt dışındaki kötü tecrübelerden de faydalanarak şarj istasyonlarının bütün elektrikli araç kullanıcılarına açık olması için hem Enerji Bakanlığı hem Çevre Bakanlığımız ve aynı zamanda da TOBB'la yani bir STK olan TOBB'la birlikte çalıştık" dedi.

HEDEFLERİ TOGG'U BATIRMAK OLABİLİR

Sönmez, yerli otomobilin yollarda yerini alması ile birlikte dünyanın büyük kartellerinin bazı oyunlar oynayabileceğini belirterek, "Yerli otomobilin satışı başladığında büyük otomobil şirketleri yoğun bir fiyat rekabetiyle gelebilirler. Onun için TOGG 500 bin, muadili 300 bin demeyelim. Bunu yapıp şirketlerimizi öldürüyorlar. Şirket battıktan sonra tekrar fiyatları yukarı çekiyorlar. Bu ilaç kon usunda da böyle gerçekleşiyor. O yüzden biz Bakanlık olarak bütün yatırımları bu gözle izliyoruz. TOGG gerçekten otomotiv piyasasında Türkiye 'de ilk def a bir entegratör oldu. Bu kez başaracağız" diye konuştu.