İmar hakkı aktarımında değer kaybı olmayacak

Muhalefetin, "7534 sayılı Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yer alan imar hakkı aktarımına ilişkin asılsız iddiaları bazı yayın organlarında gündem olmaya devam ediyor. Muhalefet, bu düzenleme ile vatandaşların tapulu evlerinin ya da arsalarının imar hakkı aktarımına konu edilerek başka alandaki arsalarla değiştirilebileceği, mülkiyet haklarının ihlal edileceğini dile getiriyor. Oysaki bu düzenlemeyle hak sahipleri mülkiyetlerinde hiçbir değer kaybı yaşamayacak.Düzenleme vatandaşların mülkiyetinde olup da, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında okul, hastane, sosyal ve kültürel tesis alanı, resmi kurum, idari tesis, belediye hizmet alanı gibi kamu eline geçmesi gereken yerler için hayata geçirildi. İmar hakkı aktarımı, kamu kurumları ve belediyeler ile vatandaşları hukuki olarak karşı karşıya getiren bu anlaşmazlıkları, kurumlara mali yük getirmeden çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Bu yerlerin kamulaştırma işlemi, kamulaştırma kanunu kapsamında gerçekleştirilecek. İmar hakkı aktarımına konu olan bedel ise yine kamulaştırma kanunu kapsamında tespit edilen bedel olacak.İmar hakkı aktarımı kapsamında tespit edilecek bedel, yine aynı değere karşılık gelecek şekilde belirlenecek. Yetkili idareler tarafından bir imar planı kararı ile belirlenmiş alanlara, değer esaslı bir yöntem ile bu işlem gerçekleştirilecek. Öte yandan imar hakkı aktarımına ilişkin iş ve işlem süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanacak yönetmelik ile yürütülecek. Bedel tutarı, kamulaştırma kanunu, SPK mevzuatı, gayrimenkul değerleme esaslarına göre tespit edilecek.