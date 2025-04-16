İmar ve inşaatta Suriye’ye desteğimiz tam

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanlarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki, ticaret, gümrük, ulaştırma, yatırım ve enerji konu başlıklarını ele almak üzere Şam'a resmi ziyarete bulundu. Bolat, ziyareti kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şa'ar ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atılacak ortak adımlar ele alındı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bolat, "İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tamdır. Bu çerçevede Türkiye olarak,Halep ve Şam'a ticari temsilcilik açtık. Görüşmemizde, heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını eş-Şa'ar ile ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk. Suriye'nin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık" dedi.