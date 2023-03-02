İMAS deprem bölgesi için Kızılay’a minibüs hibe etti

Otomobil satıcıları olarak İstanbul'da, Kızılay ve AFAD'a her türlü desteği vermek için çalışmalar yaptıklarını belirten Ertemel, "Kızılay Fatih Şubesi'nin bizden bir araç talebi oldu. Dernek yöneticilerimizle ve İstanbul'daki otomobil satıcısı meslektaşlarımızla konuyu hemen gündemimize aldık. Kızılay'ımıza hibe yoluyla sürekli kalması için bir aracın teminini hem derneğimiz hem bizler bugün inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ise zor bir zamanda yapılan bağışlardan dolayı Ertemel ile dernek üyelerine teşekkür etti.