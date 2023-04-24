IMF de faiz artırımı da çare olmadı

Arjantin neredeyse moratoryum ilan etti. Tüm dış ödemeleri askıya alan ülkenin, Merkez Bankası'nın da 2 milyar dolarlık borcu yıl sonuna kadar ötelediği belirtildi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 44 milyar dolarlık kurtarma programını uygulayan ülke, geçtiğimiz hafta da faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 81'e çıkarmıştı. Arjantin'e cuma günü 5.4 milyar dolarlık ödemenin kilidini açan IMF, ülkede de çok eleştiriliyor.Arjantin pezosu da geçtiğimiz hafta dolar karşısında rekor bir düşüş yaşadı. Yüzde 104'e çıkan enflasyon, 1990'ların başındaki hiperenflasyondan bu yana ilk kez üç haneye ulaştı. Azalan rezervler ve ihracatı vuran kuraklık da eklenince endişeler zirve yaptı ve dolar sıçradı. Döviz piyasalarına erişimin sınırlandırılması nedeniyle gelişen karaborsada dolar 438 pezo'ya kadar yükseldi. Ülkedeki resmi kur seviyesi 218 pezo iken neredeyse iki katına kadar çıktı.Hükümet gıda ve diğer hayati ürünlerin fiyatını sınırladı. Arjantin merkez bankası, tüketici fiyatlarındaki artışa yanıt olarak Şubat 2023'te yeni bir 2.000 pezo çıkarılacağını duyurdu.