IMF’den Avrupa’ya kritik uyarı: Toplumsal huzursuzluğa yol açabilir!

Kristalina Georgieva, mevcut durumun Avrupa Merkez Bankasının (ECB) enflasyonla mücadelesini dikkatli bir şekilde dengelemesi ve ekonominin işlemeye devam etmesi gerekliliğine dikkat etmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Küresel ekonominin şok üstüne şok yaşadığını da belirten Georgieva, bu şokların ilkinin Kovid-19, ikincisinin ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş olduğunu dile getirdi.

Georgieva, enflasyonun inatçı ve düşünülenden daha geniş tabanlı olduğuna işaret ederek, merkez bankalarının da enflasyonla mücadelede inatçı olmaları gerektiğini vurguladı.

Maliye politikasının hedeflerinin yeterli şekilde belirlenmemesi halinde para politikasının düşmanı haline geleceğini belirten Georgieva, bu durumun enflasyonu da körükleyeceğini aktardı.