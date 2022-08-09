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Giriş Tarihi: 10.8.2022

“IMF’den borç alındığı açıklaması gerçek dışı”

“IMF’den borç alındığı açıklaması gerçek dışı”
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Nebati, sosyal medya paylaşımında, İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın iddiaları için "Katıldığınız bir yayında Türkiye'nin IMF'den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü" ifadelerini kullandı. IMF'nin üyelerini desteklemek amacıyla SDR (Özel Çekme Hakkı) tahsisatı sağladığını belirten Nebati, bu tahsisatların 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını kaydetti. Nebati, "Geçen yıl, ABD'ye 112.9 milyar, Almanya'ya 36 milyar, Güney Afrika'ya 4.15 milyar dolar tutarında rezerv imkânı sağlandı. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edildi" dedi. Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na (KKM) ilişkin açıklamaları için de şunları kaydetti: "Ana muhalefet partisi genel başkanının spekülatif açıklamaları, her bakımdan vatanseverlikten uzaktır."

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“IMF’den borç alındığı açıklaması gerçek dışı”
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