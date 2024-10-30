İmkânsız denilenler bugün gerçeğe dönüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin kendi otomobilini, haberleşme ve gözlem uydularını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, gemilerini, elektrikli trenlerini üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadığını ifade ederek, "Bir zamanlar bize imkânsız denilenler, bugün gerçeğe dönüştü" dedi. Uraloğlu, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) ile Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması" etkinliğine katıldı.Son 22 yılda yerli sanayinin her alanda geliştiğini söyleyen Uraloğlu, "Bu süreç, milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu. Bir zamanlar bize imkânsız denilenler, bugün gerçeğe dönüştü. Bu başarı, tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edildi ama bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenler, milletimizin öz güvenini yıkmak isteyenler geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a alçakça bir terör saldırısı düzenledi. Bizi hiçbir güç Türkiye Yüzyılı hedeflerimizden döndüremez" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, demir yolu ağıyla birlikte raylı sistemler sanayisini de geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Devlet eliyle yapılabilecek her türlü yasal düzenlemeleri yapıp, özel sektörün önünü açtık. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı. Eskişehir 5.000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde test ve sertifikasyon çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin seri üretim çalışmalarını da sürdürdüklerini bildirdi.