İnadına güven, inadına yatırım, inadına üretim

Türkiye
ekonomisinin itici gücü haline gelen reel sektör, kasım ayında yaşanan kur atağına prim vermedi. Türkiye'yi faiz artırımına ve erken seçime zorlama amacı taşıyan spekülatif kur saldırısının yaşandığı kasım ayında reel sektörün ekonomiye güveninde artış olurken, kapasite kullanım oranı ve yatırım eğilimi
de güçlendi.
KAPASİTE KULLAMI ARTTI
Merkez Bankası
tarafından dün açıklanan verilere göre, imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, kasım ayında 0.1 puan artarak yüzde 78.1 ile 3.5 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği araştırmaya göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.1 puan artışla yüzde 77.6'ya yükseldi. Kapasite kullanımında artış, kriz lobisinin Türkiye'de çarkların durduğu yönündeki mesnetsiz iddiasını da çöpe attı. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi
ise kasımda 0.7 puan artarak 112.0 ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
YATIRIM İŞTAHI GÜÇLÜ
TCMB
tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.747 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2021 yılı güz dönemine
ilişkin Yatırım Eğilimi İstatistikleri yayımlandı. İmalat sanayi genelinde 2021 ve 2022'de yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artması beklenirken, talep faktörünün yatırımları artırıcı yönde etkileyen en önemli unsur olduğu gözlendi.