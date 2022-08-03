Inbusiness 2022 emlak raporu ile karar zamanı

Küresel enflasyondaki artış tüm dünyada emlak fiyatlarını yukarı çekti. Türkiye'de ise bir yandan enflasyon ve döviz kurlarından etkilenen piyasada, diğer taraftan arz-talep dengesinin bozulması Fiyatların daha da artmasına neden oldu. Doludizgin hareketlerin yaşandığı emlak piyasasında yatırımcıları şimdi oldukça zor bir karar süreci bekliyor. Hangi ilde, ilçede ve hatta hangi mahallede fiyatlar ne kadar arttı? Artış sürecek mi? Gayrimenkul alımında doğru yeri, doğru zamanı nasıl belirlemeli? Akıllarda daha nice benzer soru var.

Uluslararası emlak veri şirketi REIDIN ortaklığı ile emlak yatırımcılarına rehber niteliğinde hazırladığımız INBUSINESS 2022 Emlak Raporu'nda tüm bu sorulara ve daha fazlasına yanıt bulacaksınız.

Haziran 2021-Haziran 2022 döneminde Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının yüzde 89.8'inin gerçekleştiği 30 büyükşehre ait çok özel verilerin yer aldığı INBUSINESS 2022 emlak raporu rehberliğinde kararınızı verebilirsiniz.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR KANATLANDI

INBUSINESS 2022 Emlak Raporu'nun sonuçları oldukça çarpıcı… REIDIN verilerine göre bir önceki yıla göre metrekare bazında kiralık konutlarda Türkiye geneli fiyat artışı yüzde 148 oldu.

İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında konut fiyatları yüzde 130'un üzerinde artış yaşadı. 23 ilçesinde ise artış oranı yüzde 200'leri geçiyor. Ankara'nın 15 ilçesinin tamamında m2 satış fiyatı yüzde 140'ın üzerinde arttı. İzmir'de ise metre-kare bazında fiyat değişimi yüzde 109 ile yüzde 228 arasında değişiyor.

Evlerin kira fiyatlarında da benzer bir durum söz konusu. 12 büyükşehirde metrekare bazında kira artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 150'nin üzerine çıktı. Antalya yüzde 287'lik artış oranıyla birinci sırada yer alırken İstanbul yüzde 217'lik artışla ikinci, Kayseri ise yüzde 204'lük artış oranıyla üçüncü sırada oldu. Antalya'nın dört ilçesindeki artış yüzde 300'ün üzerine çıktı. Aksu, bir yıl önceye göre metrekare bazındaki yüzde 327'lik değişim ile Türkiye'de en çok artışın yaşandığı ilçe oldu.

EN HIZLI DÖNÜŞ ANTALYA'DA

REIDIN'ın alınan verilere göre 30 büyükşehirde son bir yılda metrekare fiyatları ortalama yüzde 120 değişirken kira değerlerindeki artış ise ortalama yüzde 29 olarak gerçekleşti. Ortalama 23 yılda konut yatırımlarının dönüşü sağlanırken Antalya, en kısa sürede dönüş sağlayan şehir olarak göze çarpıyor. Bu sayı Trabzon ve Ordu'da ise 30 yılın üzerinde.

Toplam getiri endeksinde konut yatırımları, kira ve değer artışı ile birlikte değerlendiriliyor. REIDIN'ın Toplam Getiri Endeksi'ne göre 30 büyükşehirde yüzde 130'un altında artış gözlenmezken yatırımcısına en çok kazandıran şehir ise yüzde 250 ile Antalya oldu.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu'nun INBUSINESS dergisine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Arsa, fabrika iş yeri, ofis, depo sanayi sitesi gibi gayrimenkullerin satışında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu, çok motive edici bir sonuç. Çünkü inanıyoruz ki artık gayrimenkul konut ve ofis projeleri ile sınırlı kalmayacak. GYODER olarak erişilebilir konut üretimi ve finansmanı ile ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışma çok rahatlıkla alternatif çözümlerden biri olabilecek olgunlukta. Ayrıca büyük ölçekli projeler daha fazla sosyal fayda sağlayacak şekilde tasarlıyor" diyor.

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise "BDDK'nın aldığı tedbirlerle önümüzdeki dönemde üretimden gelen satış payının artacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

10 ALTIN TAKTİK

Başta konut olmak üzere arsa ve ofise olan talep artışına bakılırsa bu döneme ilişkin özel strateji geliştirmenin zamanı geldi de geçiyor. Emlak alım-satımına aracılık eden liderler bu döneme ilişkin stratejilerini INBUSINESS'a açıkladı. Buna göre sektör liderleri, kıyılara ve uzak şehirlere olan talebin artarak devam edeceğini söyledi. Ayrıca uzmanlar, portföy yapmak isteyenlere düşük metrekareli konutlarla başlangıç yapmayı tavsiye etti.