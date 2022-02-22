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Giriş Tarihi: 23.2.2022

INBUSINESS, teknolojinin geleceğini masaya yatırıyor

INBUSINESS, teknolojinin geleceğini masaya yatırıyor
TURKUVAZ Medya Grubu'nun ekonomi dergisi INBUSINESS, Vodafone Business işbirliğinde Future Of Technology (FOT) webinar serisini başlatıyor. Yıl boyunca devam edecek FOT webinar serisinde 6 başlık altında teknoloji ve dijitalleşme masaya yatırılacak. Bulut Teknolojinin Önemi ve Faydaları, IoT'nin Geleceği ve Önemi, 5G ve Yeni Nesil Teknolojilerle Sektörlerin Dönüşümü, Tarımda Dijitalleşme, Siber Güvenlik ve Önemi başlıklı konuların ele alınacağı webinar serisinin ilkinde 'Dijital Dönüşümün Anahtarı: Bulut'ta İş Yapmak' başlığı altında şirketlerin dijitalleşme yolculuğu konuşulacak. Webinar, INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Webinara, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan özel konuşmacı olarak katılacak. Panelde ise Deloitte Türkiye Ortağı Teknoloji Medya Ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu konuşacak.

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INBUSINESS, teknolojinin geleceğini masaya yatırıyor
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