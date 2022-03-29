İndirimler 1 Nisan’da devreye giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı ve 1 Nisan'da yürürlüğe girecek KDV indirimi kararının detayları netleşti. KDV indirimine yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1-Büyükşehir KDV uygulaması sona mı eriyor?
Konut teslimindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerine bakılmayacak.
2-Net alanı 155 m2 olan konutta vergilendirme nasıl olacak?
Yeni modelde ikili KDV sistemi aynı anda uygulanacak. Konutların net alanının 150 m2'ye kadar olan kısmı için KDV yüzde 8, aşan kısım için yüzde 18 vergi hesaplanacak. Mevcut sistemde 1 milyon lira değerindeki 150 m2'lik bir konut için 80 bin lira KDV ödenirken, 155 m2'de bu tutar 180 bin liraya çıkıyor. Bu düzenleme ile sadece 150 m2'nin üzerindeki bölüm yüzde 18'den vergilendirileceği için KDV 85 bin 805 liraya inecek.
3-Düzenleme eski ruhsatlar, daha önce başlayan konutlar için de mi geçerli olacak?
Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlayan konut inşaatları için eski hükümler uygulanmaya devam edecek.
4-Arsa, arazi tesliminde KDV oranı kaç olacak?
İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde18' den yüzde 8'e indiriliyor. Düzenleme ile arsa ve arazi teslimindeki vergi yükü de hafiflemiş olacak.
5-Kentsel dönüşüm kapsamındaki konutlarda vergi oranı değişiyor mu?
Kentsel dönüşüm
kapsamındaki 150 m2'ye kadar konutlarda uygulanan yüzde 1 KDV oranı değişmeyecek.
6- Konutta KDV indirimi fiyatları aşağı çeker mi?
KDV indirimiyle 150 m2'nin üzerinde konutlarda talebin yükselmesi, gayrimenkul sektörünün canlanması, fiyatların da düşmesi, sıfır evlere ilginin artması bekleniyor.
7-Hangi temel ihtiyaç maddelerinde yüzde 10 vergi indirime gidildi?
Temel ihtiyaç maddelerinden sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düştü.
8-Tarım sektörüne yönelik KDV indirimi söz konusu mu?
Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek.