İndirimli biletle 353 binden fazla emekli seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere indirimli bilet uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirterek, 353 binden fazla emeklinin demir yolu, şehirlerarası otobüsler ve hava yolu seyahatlerinde indirimli bilet imkânından yararlandığını bildirdi. Emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini dile getiren Uraloğlu, "10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibarıyla 8 bin 173 vatandaşımız 10 bin 642 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı" dedi.Bakan Abdulkadir Uraloğlu, dün TCDD Kule Restoran'da düzenlenen Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Proje Fikir Yarışması Ödül Töreni'ne de katıldı. Bakan Uraloğlu, her alanda yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini dile getirdi. Türksat 6A'nın uzaydaki yolculuğuna devam ettiğini ifade eden Uraloğlu, 6G mobil haberleşme sistemlerine yönelik araştırma projelerini geliştirmeyi planladıklarını anlatarak, 5G ile ilgili takvimi ise bu yıl açıklayacaklarını ve 2025'te ihalesini yaparak 2026'da hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.